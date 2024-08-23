Премьер Индии прибыл на Украину

«На переговорах с руководством Украины премьер Моди будет обсуждать, в том числе, и перспективы разрешения украинского конфликта. Вопрос, которым сейчас задаются многие: сможет ли лидер Индии приблизить начало мирного диалога между сторонами этого конфликта», — также отметили в сюжете.