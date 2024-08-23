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Премьер Индии прибыл на Украину

Премьер Индии Моди прибыл на Украину для переговоров с Зеленским.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

БАНГКОК, 23 авг — РИА Новости. Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл на Украину, сообщает индийский телеканал NDTV, демонстрирующий в выпуске новостей видео прибытия главы правительства в Киев.

Моди планирует пробыть на Украине один день. В программе визита — встречи с Владимиром Зеленским и другими официальными лицами и общение с находящимися на Украине гражданами Индии, говорится в репортаже телеканала.

«На переговорах с руководством Украины премьер Моди будет обсуждать, в том числе, и перспективы разрешения украинского конфликта. Вопрос, которым сейчас задаются многие: сможет ли лидер Индии приблизить начало мирного диалога между сторонами этого конфликта», — также отметили в сюжете.