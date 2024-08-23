Владимир Соловьев объяснил свою ненависть к Екатеринбургу

«Послушайте, к сожалению, из вашего города человек, который виновен в том, что наша родина исчезла. Их двое было — [последний глава СССР Михаил] Горбачев и [первый президент РФ Борис] Ельцин. Сейчас молодцы, что боретесь со злом. Но главное — чтобы не прыгали, а храмы строили», — заявил Соловьев в разговоре с прессой.