Владимир Соловьев объяснил свою ненависть к Екатеринбургу

«Послушайте, к сожалению, из вашего города человек, который виновен в том, что наша родина исчезла. Их двое было — [последний глава СССР Михаил] Горбачев и [первый президент РФ Борис] Ельцин. Сейчас молодцы, что боретесь со злом. Но главное — чтобы не прыгали, а храмы строили», — заявил Соловьев в разговоре с прессой.
Отвечая на вопрос, изменилось ли с годами его отношение к городу, телеведущий отрезал: «Нет, конечно. Екатеринбургу еще долго предстоит [бороться с бесами]».
Владимир Соловьев приехал в Екатеринбург на открытие соревнований спецназа «Вызов». Журналист известен особым отношением к городу и его жителям. В разное время Соловьев называл Екатеринбург «центром мерзотной либероты» и «городом бесов». В 2022 году из-за резких высказываний у телеведущего случилась публичная перепалка с губернатором Евгением Куйвашевым.