В Литве начали строить военную базу Германии

Немецкие СМИ ранее сообщали, что размещение боевой бригады в Литве обойдется Германии примерно в 11 миллиардов евро. Из этой суммы миллиард пойдет на ежегодные эксплуатационные расходы, четыре миллиарды — закупку бронетехники и шесть миллиардов — на дальнейшие инвестиции, такие как строительство инфраструктуры и закупку военной формы. При этом указанная сумма не включает в себя выплаты надбавок за прохождение службы за рубежом.