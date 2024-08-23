В парламенте Башкирии рассмотрят вопрос расширения территории Салавата

«Изменение границ муниципалитетов утверждается законом республики. С одной стороны, это вопрос технический, подобные проекты регулярно рассматриваются депутатами, но, поскольку принятые решения определят дальнейшее развитие города на долгие годы, он требует детальной проработки», — рассказал председатель Госсобрания — Курултая Башкирии Константин Толкачев.
По его словам, Салават является стратегически важной территорией, на которой сосредоточены ключевые в масштабах не только республики, но и всей страны предприятия. При этом город нуждается в расширении территории, поскольку отсутствие свободной земли сдерживает развитие. Выработка оптимального решения начнется в период осенней сессии.