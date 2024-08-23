107 ученых Челябинской области получили выплаты на приобретение жилья

Выплаты на приобретение жилья в Челябинской области получили 107 ученых. Данные озвучил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на Южно-Уральском педагогическом собрании. Ежегодно перед началом учебного года на него собираются директора школ, техникумов и колледжей.
— Приоритеты научно-технологического развития Челябинской области связаны с подготовкой высококвалифицированных кадров, привлечением талантливой молодежи в науку, — отметил глава региона.
По инициативе губернатора с 2021 года доктора и кандидаты наук получают выплаты на приобретение жилья по региональной программе. С 2023 года она составляет 1,5 млн рублей.
— За несколько лет мы помогли приобрести жилье 107 нашим молодым ученым, программа активно развивается, — привел данные Алексей Текслер.
Также востребованной является грантовая поддержка от Российского научного фонда при софинансирование региона. С 2022 года средства получили 106 научных проектов.