Дмитрий Демешин: Задачи власти должны ставить люди

Дмитрий Демешин за время руководства Хабаровским краем посетил 11 районов региона. Целью рабочих поездок было ознакомиться с работой властей на местах, узнать мнение жителей края о ключевых проблемах в районах. По итогам поездок были приняты важные управленческие решения.
Возглавив регион, врио губернатора неожиданно для многих руководителей встал на сторону людей, а не власти. Его два принципа «защита и справедливость» проходят буквально через все решения, что позволяет решать проблемы людей в приоритетном порядке.
— Мне очень важно, чтобы жители Хабаровского края ставили задачи власти. Именно поэтому я беру с собой министров, глав муниципальных образований и посещаю районы: как районы Хабаровска — столичного центра, где проживает половина населения Хабаровского края, так и 11 районов в крае, которые мы уже посетили, но посетили их не праздно, для того чтобы посмотреть, как люди живут в этих районах, а пообщались с людьми, пообщались с отдельными категориями: нашими уважаемыми ветеранами, врачами, педагогами, рыбниками, представителям горно-обогатительных комбинатов, энергетической отрасли. И кроме того, провели сходы граждан, где люди нас раскритиковали, сказали, что нужно поправить, — рассказал Дмитрий Демешин.
Итогами таких встреч стал ряд поручений и договорённостей, благодаря которым удалось решить, зачастую быстро, на местах, многие проблемы. Найден подрядчик для капитального ремонта в школе села Ильинка, отремонтированы мосты в разных районах края, выделено дополнительное финансирование на реализацию проектов ТОС, восстановлены или проведены линии электропередач в отдаленных поселках.
На решение проблем людей направлены и ключевые стратегические инициативы Дмитрия Демешина: Атлас проблемных объектов, Хартия промышленного и технологического суверенитета и импортозамещения, «Сделано в Хабаровском крае».
Дмитрий Демешин неоднократно отмечал, что на территории Хабаровского края не должно быть окраин, а это значит, что проблемы и интересы каждого жителя региона будут учтены — на это направлена работа муниципальной и региональной власти.