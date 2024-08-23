Дмитрий Демешин: Задачи власти должны ставить люди

— Мне очень важно, чтобы жители Хабаровского края ставили задачи власти. Именно поэтому я беру с собой министров, глав муниципальных образований и посещаю районы: как районы Хабаровска — столичного центра, где проживает половина населения Хабаровского края, так и 11 районов в крае, которые мы уже посетили, но посетили их не праздно, для того чтобы посмотреть, как люди живут в этих районах, а пообщались с людьми, пообщались с отдельными категориями: нашими уважаемыми ветеранами, врачами, педагогами, рыбниками, представителям горно-обогатительных комбинатов, энергетической отрасли. И кроме того, провели сходы граждан, где люди нас раскритиковали, сказали, что нужно поправить, — рассказал Дмитрий Демешин.