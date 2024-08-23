Харрис приняла номинацию на пост президента США от демократов

«Почему она не сделала то, на что жалуется? Она ничего этого не сделала, хотя могла бы три с половиной года назад. У нее осталось четыре с половиной или пять месяцев. Она может пойти прямо сейчас и сделать все, о чем она говорит и на что жалуется», — подчеркнул кандидат-республиканец.