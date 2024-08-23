В Ростовской области запретили массовые мероприятия на уличных площадках

— Массовые праздники, общественные акции, которые готовились на улицах, запрещены. Они возможны в закрытых помещениях, конечно, при решении вопросов безопасности. Это касается не только выборных процессов, но и других мероприятий, которые были намечены в сентябре, — сказал Василий Голубев.