В Ростовской области запретили массовые мероприятия на уличных площадках

В Ростовской области в целях безопасности запретили все массовые мероприятия, которые планировались на открытых уличных площадках в сентябре. Об этом на координационном совещании по правопорядку сообщил губернатор Василий Голубев.
— Массовые праздники, общественные акции, которые готовились на улицах, запрещены. Они возможны в закрытых помещениях, конечно, при решении вопросов безопасности. Это касается не только выборных процессов, но и других мероприятий, которые были намечены в сентябре, — сказал Василий Голубев.
Напомним, решение в том числе коснулось праздничных акций в честь годовщины со Дня основания Ростова-на-Дону. Глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко уже предупредил об этом жителей и гостей города. По словам сити-менеджера, гуляния в парках, скверах и на улицах отменили, но мероприятия в закрытых помещениях состоятся.