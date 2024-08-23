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Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в Аризоне

Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший подал документы на выход из президентской гонки в штате Аризона за день до запланированного обращения к нации. Американские СМИ писали, что Кеннеди-младший готовится поддержать республиканца Дональда Трампа.

Источник: Reuters

Копии документов опубликовало издание Axios. Они были поданы 22 августа. В них также говорится, что из предвыборной гонки вышла кандидат в вице-президенты Николь Шанахан и другие члены команды Роберта Кеннеди-младшего.

Кеннеди-младший отказался от участия в президентских выборах только в штате Аризона. Это один из так называемых колеблющихся штатов, за победу в котором кандидат получает 11 голосов.

22 августа сразу несколько американских СМИ, в числе которых CNN, The New York Times и CNBC, со ссылкой на источники написали, что после переговоров с Дональдом Трампом Роберт Кеннеди-младший поддержит кандидата от Республиканской партии. Предвыборный штаб Трампа сообщал, что на митинге в Аризоне 23 августа ожидается «специальный гость».

Согласно последним опросам, рейтинг Роберта Кеннеди-младшего составлял около 5%. Кандидата от Демократической партии Камалу Харрис поддерживает 47% американцев, Дональда Трампа — 43%.