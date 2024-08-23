Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в Аризоне

22 августа сразу несколько американских СМИ, в числе которых CNN, The New York Times и CNBC, со ссылкой на источники написали, что после переговоров с Дональдом Трампом Роберт Кеннеди-младший поддержит кандидата от Республиканской партии. Предвыборный штаб Трампа сообщал, что на митинге в Аризоне 23 августа ожидается «специальный гость».