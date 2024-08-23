Роберт Кеннеди-младший вышел из президентской гонки в Аризоне

Копии документов опубликовало издание Axios. Они были поданы 22 августа. В них также говорится, что из предвыборной гонки вышла кандидат в вице-президенты Николь Шанахан и другие члены команды Роберта Кеннеди-младшего.
Кеннеди-младший отказался от участия в президентских выборах только в штате Аризона. Это один из так называемых колеблющихся штатов, за победу в котором кандидат получает 11 голосов.
22 августа сразу несколько американских СМИ, в числе которых CNN, The New York Times и CNBC, со ссылкой на источники написали, что после переговоров с Дональдом Трампом Роберт Кеннеди-младший поддержит кандидата от Республиканской партии. Предвыборный штаб Трампа сообщал, что на митинге в Аризоне 23 августа ожидается «специальный гость».
Согласно последним опросам, рейтинг Роберта Кеннеди-младшего составлял около 5%. Кандидата от Демократической партии Камалу Харрис поддерживает 47% американцев, Дональда Трампа — 43%.