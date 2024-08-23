На выборах главы Башкирии планируют проголосовать более полумиллиона жителей.

В Башкирии в Единый день голосования, который пройдет с 6 по 8 сентября, свой гражданский долг планируют исполнить более 501 тысячи избирателей. Об этом в передаче «Салям» канала БСТ из Центра управления республикой сообщил зампредседателя ЦИК РБ Марат Гадилов.
При этом около 5−8% жителей еще не определились с участком, где пройдут выборы, и формой голосования. Известно, что в ходе адресного информирования члены участковых избиркомов обошли уже свыше 725 тысяч человек.
«Больше всего желающих проголосовать либо в пятницу, чтобы выходные потом были свободными для работы или отдыха в садах и огородах, либо в воскресенье».
Напомним, в единый день голосования в республике состоятся выборы Главы Башкирии, а также депутата Госсобрания РБ по Уфимскому одномандатному округу № 54 и 216 избирательных кампаний в органы местного самоуправления.
В официальный список кандидатов на пост руководителя региона вошли Радий Хабиров (от «Единой России»), Иван Сухарев («ЛДПР»), Владимир Нагорный («Справедливая Россия»), Артур Шайнуров («КПРФ») и Ильшат Тимерьянов («Новые люди»).
Традиционно в период избирательной кампании работает телефон горячей линии: 8−800−347−54−54.