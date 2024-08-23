Непотопляемого главу Убинского района в очередной раз пытаются уволить

Прокуратура второй раз требует досрочного прекращения полномочий главу администрации в связи с утратой доверия. Поводом считают конфликт интересов.
20 августа в Барабинском районном суде начали повторно рассматривать административный иск прокурора Убинского района. Прокурор требует признать незаконным решение № 132 от 25.07.2023 внеочередной 17-ой сессии Совета депутатов и досрочно прекратить полномочия главе района Олегу Конюку.
— Суд, приступив к новому рассмотрению, определил дополнительные обстоятельства, подлежащие доказыванию сторонами (прокурором и ответчиком), — рассказали в суде.
Сторонам необходимо представить доказательства, которые подтвердят, соблюдал ли Конюк порядок урегулирования конфликта интересов, была ли у него личная заинтересованность или выгода от того, что он принял на работу родственников своего заместителя, имелась ли у него от этого какая-либо выгода.
Напомним, что в декабре 2021 года Олег Конюк был осужден за браконьерство. В 2018 году «при отсутствии квот на добычу лося» в Убинском районе глава района, предприниматель, охотовед и еще двое мужчин «совершили незаконный отстрел трех лосей». Олега Конюка обязали заплатить штраф в размере 800 000 рублей, а также лишили мужчину права охотиться на 2 года. Приговор был обжалован, апелляция оставила его без изменений.
В 2023 году в результате прокурорских проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в администрации Убинского района были выявлены нарушения, так называемый конфликт интересов Установлено, что Конюк принял в 2015 году на должность заместителя главы свою двоюродную сестру Татьяну Янушко, а в 2016 году оператором 112 отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ее супруга, а затем неоднократно их премировал.
Прокуратура обратилась в Совет депутатов с представлением и потребовала на этом основании досрочно прекратить полномочия Конюку. Депутаты установили наличие конфликта интересов, но оставили его работать. Суд не нашёл нарушений в действиях убинских депутатов при рассмотрении иска надзорного органа. Прокуроры добились отмены этого решения в кассационной инстанции, дело теперь рассматривают заново.
Следующее заседание назначено на 19 сентября.
Евгений БУЛГАКОВ.