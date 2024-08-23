Непотопляемого главу Убинского района в очередной раз пытаются уволить

В 2023 году в результате прокурорских проверок соблюдения антикоррупционного законодательства в администрации Убинского района были выявлены нарушения, так называемый конфликт интересов Установлено, что Конюк принял в 2015 году на должность заместителя главы свою двоюродную сестру Татьяну Янушко, а в 2016 году оператором 112 отдела по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям ее супруга, а затем неоднократно их премировал.