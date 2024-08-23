Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по вопросам военной службы

Напомним, в Самарской области увеличена сумма региональной выплаты для тех, кто подписывает контракт с Министерством обороны Российской Федерации для выполнения задач в зоне проведения специальной военной операции. На сегодняшний день совокупная выплата составляет более 1 млн 200 тысяч рублей. Также в области ввели выплаты за ранения, увеличили количество мер поддержки, которые распространяются на членов семей военнослужащих. Принято решение о выделении 10 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами участников специальной военной операции, подлежащих увольнению с военной службы, но ещё не уволенных, при их личном обращении в медицинские организации по медицинским показаниям.