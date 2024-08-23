В Красноярске выделили 5 млн на ремонт резиденции губернатора

Работа будет проводиться в комплексе, который расположен в микрорайоне Сосны. В документах указан адрес улица Лесная, 157 строение 1,3 и 6. Согласно публикации издания «Проспект Мира», объекты комплекса, где будут проводиться работы, построены в конце 70-х — середине 80-х.