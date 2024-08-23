В Красноярске выделили 5 млн на ремонт резиденции губернатора

Сумма контракта составляет более 5 миллионов рублей.
Работа будет проводиться в комплексе, который расположен в микрорайоне Сосны. В документах указан адрес улица Лесная, 157 строение 1,3 и 6. Согласно публикации издания «Проспект Мира», объекты комплекса, где будут проводиться работы, построены в конце 70-х — середине 80-х.
Общая площадь ремонта — более полутора тысяч квадратных метров. Работы будут проводиться на средства бюджета. Проектная документация гласит, что предстоит разобрать мелкие покрытия и обделки из листовой стали, сделать облицовку фасада, провести кровельные работы.
Победила компания «Интринити групп». Предприятие назвало цену в 5,2 миллиона рублей. Руководителем компании, согласно открытым базам, является Роман Ахадов. В перечне видов деятельности по ОКВЭД фирма занимается строительными работами, производит деревянные конструкции, а также занимается торговлей пиломатериалами, лакокрасочными материалами
Работы в резиденции губернатора должны быть закончены 15 ноября.
Ранее появился тендер на ремонт беседки на территории резиденции.