Австралия впервые возглавит международную группу патрулирования в Красном море

Австралия впервые возьмет на себя руководство международной оперативной группой патрулирования в Красном море с октября текущего года, сообщается на официальном сайте Министерства обороны страны.
Это руководство будет продолжаться на протяжении шести месяцев.
На сайте министерства уточняется, что патрулирование будет происходить «в рамках международных усилий по защите ключевых торговых маршрутов в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе». Кроме того, Австралия продолжит участвовать в операциях против йеменских хуситов в Красном море.
Йеменское движение «Ансар Аллах», начиная с осени 2023 года, начало атаковать корабли в Красном море в поддержку радикальной палестинской группировки ХАМАС. Западные страны, реагируя на нападения на торговые суда в этом регионе, запустили в декабре 2023 года операцию под названием «Страж процветания». В свою очередь, Европейский союз начал аналогичную операцию в феврале текущего года.
В августе йеменские хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу Groton, который шел под флагом Либерии и следовал из ОАЭ в Саудовскую Аравию через Аденский залив. Помимо этого, они атаковали судно Contship Ono и два американских эсминца в Красном море.
Нина Лютикова