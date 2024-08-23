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Австралия впервые возглавит международную группу патрулирования в Красном море

Миссия направлена на защиту стратегических торговых маршрутов и борьбу с угрозами со стороны йеменских хуситов.

Источник: Royal Australian Navy

Австралия впервые возьмет на себя руководство международной оперативной группой патрулирования в Красном море с октября текущего года, сообщается на официальном сайте Министерства обороны страны.

«С октября Австралия примет на себя командование объединенной оперативной группой 153 Объединенных военно-морских сил», — сказано в сообщении.

Это руководство будет продолжаться на протяжении шести месяцев.

На сайте министерства уточняется, что патрулирование будет происходить «в рамках международных усилий по защите ключевых торговых маршрутов в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе». Кроме того, Австралия продолжит участвовать в операциях против йеменских хуситов в Красном море.

Йеменское движение «Ансар Аллах», начиная с осени 2023 года, начало атаковать корабли в Красном море в поддержку радикальной палестинской группировки ХАМАС. Западные страны, реагируя на нападения на торговые суда в этом регионе, запустили в декабре 2023 года операцию под названием «Страж процветания». В свою очередь, Европейский союз начал аналогичную операцию в феврале текущего года.

В августе йеменские хуситы нанесли ракетный удар по контейнеровозу Groton, который шел под флагом Либерии и следовал из ОАЭ в Саудовскую Аравию через Аденский залив. Помимо этого, они атаковали судно Contship Ono и два американских эсминца в Красном море.

Нина Лютикова