Австралия впервые возглавит международную группу патрулирования в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах», начиная с осени 2023 года, начало атаковать корабли в Красном море в поддержку радикальной палестинской группировки ХАМАС. Западные страны, реагируя на нападения на торговые суда в этом регионе, запустили в декабре 2023 года операцию под названием «Страж процветания». В свою очередь, Европейский союз начал аналогичную операцию в феврале текущего года.