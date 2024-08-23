Отговоривший Ельцина от закрытия мавзолея Ленина политик выступил против кладбища у Кремля

«Зимой катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты. Я помню выступление Пола Маккартни, он приехал на Красную площадь, сказка была. А рядом могилы, погосты, кладбища. Вот это не по-людски. Решения сейчас не вижу, но это не по-людски (…) Ну, не место это. Красное — это красивое, а не кладбище и не погост», — отметил Степашин.