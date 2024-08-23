В аэропорту Курумоч откроется избирательный участок в дни выборов губернатора

Временный избирательный участок № 2754 будет располагаться на первом этаже аэропорта, слева от выхода из зоны прилета. Время работы участка — с 8:00 до 20:00 (MSK+1) в дни голосования.
«Пассажирам, желающим проголосовать в аэропорту, необходимо до 2 сентября включительно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на Госуслугах, в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии по месту жительства. С 28 августа по 2 сентября можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в участковые избирательные комиссии», — объяснили в Курумоче.
Выборы губернатора Самарской области пройдут шестого, седьмого и восьмого сентября 2024 года. В списке зарегистрированных кандидатов: Алексей Лескин (КПРФ), Владимир Плякин («Новые люди»), Степан Соловьев («Зеленая альтернатива»), Михаил Маряхин («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), Наталья Бисярина (ЛДПР) и Вячеслав Федорищев («Единая Россия»).