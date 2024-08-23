В аэропорту Курумоч откроется избирательный участок в дни выборов губернатора

«Пассажирам, желающим проголосовать в аэропорту, необходимо до 2 сентября включительно подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения на Госуслугах, в МФЦ или в территориальной избирательной комиссии по месту жительства. С 28 августа по 2 сентября можно подать заявление о голосовании по месту нахождения в участковые избирательные комиссии», — объяснили в Курумоче.