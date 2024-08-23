Подводная лодка «Волхов» вернулась в родной Владивосток

Напомним, что дизель-электрическая подводная лодка «Волхов» была заложена на «Адмиралтейских верфях» в июле 2017 года. Длина субмарины — 74 метра, подводная скорость — 20 узлов. На воду «Волхов» спустили 26 декабря 2019 года, а в октябре 2020 года она вошла в состав российского Военно-морского флота. С этого времени подлодка принимала участие в военных учениях, выполняла боевые задачи, участвовала в морских парадах в Кронштадте и Владивостоке, побывала в Шри-Ланке и на Филиппинах.