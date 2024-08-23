Главой Озерска стал Сергей Гергенрейдер

Новым главой Озерского городского округа стал Сергей Гергенрейдер. За него проголосовало большинство на заседании озерского Собрания депутатов.
Гергенрейдер получил 18 голосов. Претендовавшие на пост градоначальника Максим Алушкин и Евгений Зайцев набрали всего по одному голосу, а в поддержку Александра Бахметьева вообще не высказался ни один депутат.
Напомнил Сергей Гергенрейдер работал в качестве и.о. главы Озерска с 1 июля нынешнего года. До этого он был депутатом окружного собрания.
Бывший мэр Озерска Евгений Щербаков досрочно ушел в отставку в мае, заявив, что городу нужна новая кровь.