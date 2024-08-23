Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главой Озерска стал Сергей Гергенрейдер

В Озерске депутаты выбрали нового главу округа.

Источник: Администрация Озерска

Новым главой Озерского городского округа стал Сергей Гергенрейдер. За него проголосовало большинство на заседании озерского Собрания депутатов.

Гергенрейдер получил 18 голосов. Претендовавшие на пост градоначальника Максим Алушкин и Евгений Зайцев набрали всего по одному голосу, а в поддержку Александра Бахметьева вообще не высказался ни один депутат.

Напомнил Сергей Гергенрейдер работал в качестве и.о. главы Озерска с 1 июля нынешнего года. До этого он был депутатом окружного собрания.

Бывший мэр Озерска Евгений Щербаков досрочно ушел в отставку в мае, заявив, что городу нужна новая кровь.