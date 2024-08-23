«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — заявил он журналистам. Трансляция велась на телеканале Imedi.
До этого, в июле, Кобахидзе допустил, что Евросоюз может начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество уже в текущем году. Вместе с тем он отметил, что вероятность этого невелика, пока продолжается конфликт на Украине, добавляет «Газета.Ru».
Ранее, 24 июля, издание The New York Times (NYT) сообщило, что жители промышленной глубинки Грузии сожалеют о распаде СССР, поэтому не желают вступать в ЕС и НАТО. Для многих жителей сельской местности советский период — это эпоха изобилия и процветания, указало СМИ. При этом издание утверждает, что, несмотря на это, якобы 60% населения Грузии поддерживают прозападный курс и евроинтеграцию.
Грузия ожидает вступления в состав НАТО, однако при этом сталкивается с пустыми обещаниями «скорого принятия» в блок, и даже с угрозами со стороны западных сил из-за невыгодных союзникам решений.
Так, 23 мая Кобахидзе рассказал, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пытался запугать его из-за принятия в стране закона «О прозрачности иностранного влияния», невыгодного Западу: чиновник напомнил Кобахидзе о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и призвал грузинского политика быть осторожным. Глава правительства Армении подчеркнул, что Тбилиси постоянно сталкивается с подобным шантажом со стороны западных политических сил.
Кроме вступления в Североатлантический альянс Грузия ждет принятия в состав Евросоюза. 8 ноября 2023-го Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации предоставить Грузии статус кандидата в объединение.