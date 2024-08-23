Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Грузии намерены сохранить статью об интеграции в ЕС и НАТО в конституции

Власти Грузии не будут убирать или вносить поправки в статью конституции страны, где закреплено стремление республики стать членом Евросоюза (ЕС) и НАТО. Об этом 23 августа сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Источник: РИА "Новости"

«Я могу однозначно сказать, что мы не планируем ни убирать, ни вносить поправки в статью 78», — заявил он журналистам. Трансляция велась на телеканале Imedi.

Как отмечает агентство Sputnik Грузия в Telegram-канале, так Кобахидзе ответил на заявление общественного движения «Единая нейтральная Грузия», лидеры которого считают ошибкой запись об интеграции в НАТО и ЕС в главном законе страны. Движение требует изъять этот пункт из конституции.

До этого, в июле, Кобахидзе допустил, что Евросоюз может начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество уже в текущем году. Вместе с тем он отметил, что вероятность этого невелика, пока продолжается конфликт на Украине, добавляет «Газета.Ru».

Ранее, 24 июля, издание The New York Times (NYT) сообщило, что жители промышленной глубинки Грузии сожалеют о распаде СССР, поэтому не желают вступать в ЕС и НАТО. Для многих жителей сельской местности советский период — это эпоха изобилия и процветания, указало СМИ. При этом издание утверждает, что, несмотря на это, якобы 60% населения Грузии поддерживают прозападный курс и евроинтеграцию.

Грузия ожидает вступления в состав НАТО, однако при этом сталкивается с пустыми обещаниями «скорого принятия» в блок, и даже с угрозами со стороны западных сил из-за невыгодных союзникам решений.

Так, 23 мая Кобахидзе рассказал, что один из еврокомиссаров в телефонном разговоре пытался запугать его из-за принятия в стране закона «О прозрачности иностранного влияния», невыгодного Западу: чиновник напомнил Кобахидзе о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и призвал грузинского политика быть осторожным. Глава правительства Армении подчеркнул, что Тбилиси постоянно сталкивается с подобным шантажом со стороны западных политических сил.

Кроме вступления в Североатлантический альянс Грузия ждет принятия в состав Евросоюза. 8 ноября 2023-го Еврокомиссия выпустила отчет о расширении за 2023 год, в котором содержались рекомендации предоставить Грузии статус кандидата в объединение.

ЕС
НАТО