В Грузии намерены сохранить статью об интеграции в ЕС и НАТО в конституции

До этого, в июле, Кобахидзе допустил, что Евросоюз может начать переговоры с республикой о ее вступлении в сообщество уже в текущем году. Вместе с тем он отметил, что вероятность этого невелика, пока продолжается конфликт на Украине, добавляет «Газета.Ru».