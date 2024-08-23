Пашинян обсудил с Путиным его визит в Азербайджан и договорился о встрече

Владимир Путин посетил Баку с государственным визитом в воскресенье 18 августа. В частности, он провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых также присутствовали замглавы администрации президента Максим Орешкин, помощники главы государства Юрий Ушаков и Руслан Эдельгериев, а также глава МИД Сергей Лавров.