Усатый обвинил Санду в плагиате

Политик увидел в оформлении предвыборного выступления Санду сходство с дизайном, используемым его партией. «Усатый обратил внимание на то, что мероприятие было выдержано в белых и синих тонах, схожими с цветами, которые использует “Наша партия”», — отмечает издание.