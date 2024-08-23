В Молдавии разрешили зажечь вечный огонь на мемориале советским воинам

Ранее депутат парламента республики Диана Караман со ссылкой на министра обороны Молдавии Анатолия Носатого сообщила, что власти отказались зажечь Вечный огонь в честь 80-летия освобождения страны от фашизма на мемориале «Шерпенский плацдарм». Со своей стороны Петрович выразил сожаление, что власти страны проигнорировали праздничные мероприятия и даже пытаются помешать общественникам в их подготовке. По его словам, несмотря на это в Кишиневе 24 августа пройдет Марш в честь 80-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации. Для участников марша будет организован транспорт, который доставит желающих к «Шерпенскому плацдарму».