КИШИНЕВ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии согласились зажечь вечный огонь на мемориале «Шерпенский плацдарм», где будет отмечаться 80-летие Ясско-Кишиневской операции, в ходе которой Красная армия в течение нескольких дней разгромила полумиллионную группировку немецко-румынских войск, были освобождены Молдавия, Румыния и Болгария. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС руководитель национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Мы получили подтверждение из Шерпен — вечный огонь зажжен! Погибшие в 1944 году советские воины заслужили достойную память».
Ранее депутат парламента республики Диана Караман со ссылкой на министра обороны Молдавии Анатолия Носатого сообщила, что власти отказались зажечь Вечный огонь в честь 80-летия освобождения страны от фашизма на мемориале «Шерпенский плацдарм». Со своей стороны Петрович выразил сожаление, что власти страны проигнорировали праздничные мероприятия и даже пытаются помешать общественникам в их подготовке. По его словам, несмотря на это в Кишиневе 24 августа пройдет Марш в честь 80-летия освобождения Молдавии от фашистской оккупации. Для участников марша будет организован транспорт, который доставит желающих к «Шерпенскому плацдарму».
В 2024 году молдавское правительство отказалось предоставить главную площадь столицы организаторам традиционного марша в честь Дня Победы, поскольку собиралось отметить там День Европы. Несмотря на действия властей, к организации празднования Победы подключилась мэрия Кишинева, общественные деятели и оппозиционные политические партии страны, и 9 мая в столице и других городах страны прошли многотысячные марши Победы и праздничные мероприятия.
По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 получили звание Героя Советского Союза. Война затронула почти каждую семью Молдавии, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на мемориалы воинской славы приходят десятки тысяч людей.