В Кремле сообщили основную тему разговора Путина и Пашиняна

«Продолжено обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Баку», — указали в пресс-службе.
Отмечается, что российская сторона подтвердила готовность и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, а также помогать в продвижении процесса делимитации и демаркации границы и разблокировании транспортно-логистических связей.
Ранее в этот день пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили визит российского главы государства в Азербайджан. Также российский лидер и армянский премьер договорились при возможности встретиться, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений РФ и Армении, добавили там.
Путин побывал в Баку с двухдневным государственным визитом
Кроме того, по итогам российско-азербайджанских переговоров Москва и Баку договорились широко отпраздновать 80-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).
Путин и Пашинян последний раз встречались 8 мая в Москве. Темами для обсуждения стали сотрудничество между РФ и Арменией, экономические отношения стран и безопасность в регионе. В частности, российский лидер указал на цифру более чем в $7 млрд товарооборота с Ереваном, что является рекордным показателем.