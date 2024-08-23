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В Кремле сообщили основную тему разговора Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которого стороны обсудили нормализацию армяно-азербайджанских отношений. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Кремля.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Продолжено обсуждение вопросов нормализации армяно-азербайджанских отношений, в том числе с учетом переговоров Владимира Путина с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в ходе государственного визита в Баку», — указали в пресс-службе.

Отмечается, что российская сторона подтвердила готовность и далее оказывать Армении и Азербайджану содействие в выработке мирного договора, а также помогать в продвижении процесса делимитации и демаркации границы и разблокировании транспортно-логистических связей.

Ранее в этот день пресс-служба армянского правительства сообщила, что Пашинян и Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили визит российского главы государства в Азербайджан. Также российский лидер и армянский премьер договорились при возможности встретиться, чтобы обсудить вопросы двусторонних отношений РФ и Армении, добавили там.

Путин побывал в Баку с двухдневным государственным визитом 18—19 августа. Он провел неформальную встречу с Алиевым, а на следующий день провел с ним переговоры в резиденции «Загульба». В ходе встречи российский президент обратил внимание, что экономические связи двух государств успешно развиваются — в частности, товарооборот и прямые инвестиции в экономику Азербайджана достигли $4 млрд.

Кроме того, по итогам российско-азербайджанских переговоров Москва и Баку договорились широко отпраздновать 80-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войне (ВОВ).

Путин и Пашинян последний раз встречались 8 мая в Москве. Темами для обсуждения стали сотрудничество между РФ и Арменией, экономические отношения стран и безопасность в регионе. В частности, российский лидер указал на цифру более чем в $7 млрд товарооборота с Ереваном, что является рекордным показателем.