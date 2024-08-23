В Кремле сообщили основную тему разговора Путина и Пашиняна

Путин побывал в Баку с двухдневным государственным визитом 18—19 августа . Он провел неформальную встречу с Алиевым, а на следующий день провел с ним переговоры в резиденции «Загульба». В ходе встречи российский президент обратил внимание, что экономические связи двух государств успешно развиваются — в частности, товарооборот и прямые инвестиции в экономику Азербайджана достигли $4 млрд.