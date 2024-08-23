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Андрей Бочаров почтил память Максима Загорулько

Сегодня исполнилось 100 лет со дня рождения выдающегося ученого-историка, защитника Сталинграда Максима Матвеевича Загорулько. Память участника Великой Отечественной войны почтил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, он возложил цветы к его могиле.

Максим Матвеевич Загорулько родился 23 августа 1924 года в Краснодарском крае. Прошел всю войну, но первый бой принял в Сталинграде, отмечен наградами, в том числе орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Загорулько основал и долгое время возглавлял Волгоградский государственный университет, создал энциклопедию «Сталинградская битва», посвятил свою жизнь защите исторической правды.

Утром глава региона Андрей Бочаров почтил память Максима Загорулько, пообщался с его родственниками. Сегодня в честь легендарного земляка в регионе проходят мероприятия. Память профессора увековечили мемориальной доской на его доме.

Ранее именем Загорулько была названа новая улица в Советском районе, рядом с университетом, который он создал. Максима Матвеевича не стало 2 февраля 2021 года, ему было 96 лет. До последнего он координировал работу Центра изучения Сталинградской битвы.

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