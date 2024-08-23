Андрей Бочаров почтил память Максима Загорулько

Максим Матвеевич Загорулько родился 23 августа 1924 года в Краснодарском крае. Прошел всю войну, но первый бой принял в Сталинграде, отмечен наградами, в том числе орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Загорулько основал и долгое время возглавлял Волгоградский государственный университет, создал энциклопедию «Сталинградская битва», посвятил свою жизнь защите исторической правды.