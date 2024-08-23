В Москве протестировали систему онлайн-голосования перед выборами в сентябре

«Тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино прошло в штатном режиме. Почти 650 тыс. москвичей проголосовали в тестовом режиме электронно», — заявили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году.
Участников теста спросили о необходимости столичного закона о безнадзорных животных. Сегодня в городе действует федеральная норма об отлове, стерилизации, вакцинации и возвращении на волю безнадзорных животных. При этом в 2023 году Госдума приняла закон, наделяющий регионы правом самостоятельно определять порядок обращения с ними.
Голосование было доступно как онлайн на elec.mos.ru, так и очно — на избирательных участках с помощью терминалов электронного голосования или бумажного бюллетеня. Для участия в тестировании требовались постоянная регистрация в столице и возраст голосующего старше 18 лет.
Система электронного голосования применяется в Москве с 2019 года. В тесте системы перед выборами президента РФ в марте 2024 года приняли участие свыше 716 тыс. человек.
О выборах в столице
Выборы в Москве пройдут с 6 по 8 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать депутатов Московской городской думы, а проживающие в ТиНАО и районе Куркино также будут голосовать за муниципальных депутатов.
Москвичи смогут проголосовать на них электронно — онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования смогут стать участниками акции «Выбираем вместе 2024 — Москва» программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы.