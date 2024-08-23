В Москве протестировали систему онлайн-голосования перед выборами в сентябре

Москвичи смогут проголосовать на них электронно — онлайн или через терминалы на избирательном участке, а также при помощи бумажных бюллетеней, предварительно заявив об отказе от дистанционного электронного и электронного форматов. При этом регистрироваться на голосование онлайн или при помощи терминалов электронного голосования на участках не нужно. Участники электронного голосования смогут стать участниками акции «Выбираем вместе 2024 — Москва» программы «Миллион призов», в которой будут разыграны призовые баллы.