Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главой УФСИН по Омской области назначен Сергей Балдин

Новым начальником управления ФСИН России по Омской области назначен полковник внутренней службы Сергей Балдин.

Представляя нового главу управления, директор ФСИН России Аркадий Гостев выразил уверенность в том, что опыт Балдина поможет обеспечить эффективную работу пенитенциарной системы региона.

Сергей Балдин, родившийся в 1981 году, начал службу в уголовно-исполнительной системе в 2004 году и занимал должность начальника УФСИН по Ульяновской области. Перед этим он работал в Оренбургской области и с марта 2024 года временно возглавлял управление в Омской области.

Напомним, ранее мы писали, что замдиректора департамента имущественных отношений Омска уходит в отставку.