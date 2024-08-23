Главой УФСИН по Омской области назначен Сергей Балдин

Сергей Балдин, родившийся в 1981 году, начал службу в уголовно-исполнительной системе в 2004 году и занимал должность начальника УФСИН по Ульяновской области. Перед этим он работал в Оренбургской области и с марта 2024 года временно возглавлял управление в Омской области.