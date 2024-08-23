Александр Беглов поручил создать непрерывную набережную в Петербурге

Губернатор Петербурге Александр Беглов 23 августа провёл выездное совещание с членами городского правительства в акватории Невы. Оно было посвящено объектам благоустройства, которые выходят к воде, набережным и мостам.
Напомним, что в Петербурге 98 набережных, их общая протяженность составляет 163 километров. Также в городе 450 мостов.
«Нева, малые реки и каналы — это те же проспекты и улицы нашей Северной Венеции. Вид с воды, мосты и набережные — визитная карточка Петербурга, его лицо. Это любимые места горожан. Они притягивают миллионы туристов. Вместе с тем это элементы транспортного каркаса Санкт‑Петербурга, сложнейшие инженерные и технические сооружения, не имеющие аналогов в мире. Мы должны сохранить их красоту и обеспечить надежность работы. Нам предстоит большая работа по строительству новых переправ и магистралей», — сказал губернатор.
По его словам, главная задача — создать непрерывную линию благоустроенных набережных и общественных пространств, а также открыть новые выходы к воде. Сейчас на финишной прямой находится проект по благоустройству набережной Большой Невки. Непрерывная пешеходная зона свяжет ЦПКиО и парк 300-летия Петербурга.
Также в планах благоустройство набережной Мартынова. Новое пространство будет расположено вдоль Малой Невы на Петровской косе. Около метро «Зенит» появятся всесезонные подогреваемые бассейны. Реконструированы будут набережная вдоль Южной дороги на Крестовском острове, берега Обводного канала и Октябрьская набережная.
На совещании также обсудили строительство Большого Смоленского моста — первого за сорок лет разводного моста через Неву, который соединит южные и северо-восточные районы города. Работы идут по графику.
Участники выездного заседания также посетили Речной вокзал, который тоже в будущем планируют реконструировать. Глава города поручил провести работы и обустроить здесь удобную стоянку для автобусов.
«Мосты и набережные Петербурга — это наше историческое архитектурное достояние и вместе с тем — важнейшие элементы транспортного каркаса города. Некоторые мосты и набережные не ремонтировались десятилетиями. Ситуацию пора исправлять. У города есть для этого необходимые ресурсы», — сказал Александр Беглов.