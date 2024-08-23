Александр Беглов поручил создать непрерывную набережную в Петербурге

«Нева, малые реки и каналы — это те же проспекты и улицы нашей Северной Венеции. Вид с воды, мосты и набережные — визитная карточка Петербурга, его лицо. Это любимые места горожан. Они притягивают миллионы туристов. Вместе с тем это элементы транспортного каркаса Санкт‑Петербурга, сложнейшие инженерные и технические сооружения, не имеющие аналогов в мире. Мы должны сохранить их красоту и обеспечить надежность работы. Нам предстоит большая работа по строительству новых переправ и магистралей», — сказал губернатор.