Путину доложили о ситуации в колонии в Волгограде

Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону, один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников.