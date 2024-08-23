Путину доложили о ситуации в колонии в Волгограде

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ сообщил, что директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в колонии в Волгоградской области.
«Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области», — сказал Путин в начале совещания в пятницу.
Ранее ФСИН России сообщила, что заключенные колонии 19 в Волгоградской области захватили заложников, есть пострадавшие. Проводятся мероприятия по освобождению. СК возбудил уголовное дело. Как сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону, один человек, предварительным данным, погиб при захвате заложников.