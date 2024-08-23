Глава ФСИН доложил Путину о ситуации с захватом заложников в ИК-19

«Начальник ФСИН доложил мне о ситуации, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ», — сказал президент, видео опубликовала пресс-служба Кремля.