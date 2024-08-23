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Глава ФСИН доложил Путину о ситуации с захватом заложников в ИК-19

Президент России Владимир Путин на заседании Совета безопасности заявил, что начальник ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации в волгоградской колонии N19, где несколько заключенных взяли в заложники сотрудников учреждения.

«Начальник ФСИН доложил мне о ситуации, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области. Хотел бы в этой связи послушать соображения и оценки министра внутренних дел, директора ФСБ», — сказал президент, видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что также заслушает главу Росгвардии Виктора Золотова по ситуации в ИК-19. По словам президента, после всех докладов будет обсуждаться «плановый вопрос», предложенный главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статьям ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).

По данным ТАСС, минимум один сотрудник колонии погиб. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, из колонии госпитализировали четверых раненых сотрудников. По его словам, угрозы гражданскому населению нет.

ИК-19 строгого режима находится в городе Суровикино примерно в 100 км от Волгограда. По данным «РИА Новости» в колонии содержится более 1 тыс. человек.

Путин Владимир