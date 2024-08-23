Глава ФСИН доложил Путину о ситуации с захватом заложников в ИК-19

Путин добавил, что также заслушает главу Росгвардии Виктора Золотова по ситуации в ИК-19. По словам президента, после всех докладов будет обсуждаться «плановый вопрос», предложенный главой МВД Владимиром Колокольцевым.
Управление СКР по Волгоградской области возбудило уголовное дело по статьям ч. 4 ст. 206 УК РФ (захват заложников) и ч. 3 ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества).
По данным ТАСС, минимум один сотрудник колонии погиб. Как сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, из колонии госпитализировали четверых раненых сотрудников. По его словам, угрозы гражданскому населению нет.
ИК-19 строгого режима находится в городе Суровикино примерно в 100 км от Волгограда. По данным «РИА Новости» в колонии содержится более 1 тыс. человек.