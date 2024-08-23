Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине

«То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы — часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы — часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», — сказал он на международной конференции в Испании, которую транслировали в соцсети X.
В среду на фоне нападения ВСУ на Курскую область Боррель заявил, что снятие запрета на удары Киева западным оружием по российской территории якобы может «способствовать миротворческим усилиям». Он также обещал обсудить на следующей неделе с главами МИД и минобороны стран Евросоюза дальнейшее наращивание поддержки Украины.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что нападение ВСУ на Курскую область происходит при всеобъемлющей поддержке Запада, санкционировавшего эти действия.
Неформальные встречи глав МИД и минобороны стран ЕС пройдут