Боррель признал ЕС частью конфликта на Украине

«То, что происходит на Украине, определит геополитическое будущее Европы. Мы должны думать об Украине, становясь участниками игры. Мы — часть этой игры. Мы не являемся стороной в войне, но мы — часть конфликта, и то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», — сказал он на международной конференции в Испании, которую транслировали в соцсети X.