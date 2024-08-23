Дипломат Ватикана рассказал об интересе папы римского к делам Лукашенко

Его слова приводит агентство БелТА.
Йозич отметил, что ежегодно приезжал в Ватикан и виделся с папой римским. «А как Лукашенко? Не “бонджорно” (“добрый день” по-итальянски — РБК), не добрый день, а “как президент Лукашенко?” Я заметил, что между вами есть определенные хорошие отношения, которые сложились на важных хороших принципах», — добавил дипломат.
Йозич встретился с Лукашенко в связи с завершением своей миссии в Белоруссии.
Лукашенко и папа римский Франциск встретились в мае 2016 года в Апостольском дворце в Ватикане. Тогда они обсудили развитие отношений между Минском и Римско-католической церковью. Встреча продлилась 40 минут, большую часть которой Лукашенко и понтифик разговаривали в формате один на один.
По итогам переговоров Франциск вручил Лукашенко памятную медаль, которую белорусский лидер передарил участнице телепроекта «Голос» Патриции Кургановой.