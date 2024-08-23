Дипломат Ватикана рассказал об интересе папы римского к делам Лукашенко

Йозич отметил, что ежегодно приезжал в Ватикан и виделся с папой римским. «А как Лукашенко? Не “бонджорно” (“добрый день” по-итальянски — РБК), не добрый день, а “как президент Лукашенко?” Я заметил, что между вами есть определенные хорошие отношения, которые сложились на важных хороших принципах», — добавил дипломат.