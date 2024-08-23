Владимир Путин наградил профессоров уральских университетов

В Екатеринбурге наградили профессоров уральских университетов УрФУ и УрГЭУ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.
— Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждается Валерий Дубровский — профессор «Уральского государственного экономического университета», — сообщили в администрации Екатеринбурга.
Валерий Дубровский является профессором кафедры экономики предприятий в УрГЭУ.
Также в администрации отметили, что сразу два профессора УрФУ были удостоены почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ». Ими стали Сергей Кокин — профессор кафедры «Автоматизированные электрические системы», а также Анатолий Меренков — директор департамента политологии и социологии в УГИ.