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Владимир Путин наградил профессоров уральских университетов

Награжденные получили ордена и почетные звания.

Источник: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге наградили профессоров уральских университетов УрФУ и УрГЭУ. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин.

— Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждается Валерий Дубровский — профессор «Уральского государственного экономического университета», — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Валерий Дубровский является профессором кафедры экономики предприятий в УрГЭУ.

Также в администрации отметили, что сразу два профессора УрФУ были удостоены почетного звания «Заслуженный работник высшей школы РФ». Ими стали Сергей Кокин — профессор кафедры «Автоматизированные электрические системы», а также Анатолий Меренков — директор департамента политологии и социологии в УГИ.