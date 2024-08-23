Nikkei Asia: Америка, а не Китай победит в XXI веке — Харрис

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Впервые с тех пор как президент Джо Байден утвердил Харрис в качестве своей преемницы, она дала понять, как будет руководить США на мировой арене. Свою позицию Харрис изложила в жесткой речи по случаю закрытия Национального съезда Демократической партии в Чикаго, пишет Nikkei Asia.
Перед съездом Харрис тщательно контролировала свои предвыборные высказывания, полностью сосредоточившись на внутренних проблемах. Поэтому иностранные посольства в Вашингтоне не могли предсказать приоритеты внешней политики США в случае избрания Харрис. Возможно, это связано с расколом Демократической партии из-за войны между Израилем и ХАМАС, предполагает издание.
«Я не буду подлизываться к таким тиранам и диктаторам, как Ким Чен Ын, которые болеют за Трампа, — сказала Харрис, имея в виду своего оппонента. — Потому что они знают, что им (Трампом) легко манипулировать с помощью лести и одолжений. Они знают, что Трамп не будет привлекать автократов к ответственности, потому что он сам хочет быть автократом».
Она пообещала, что как президент будет защищать безопасность и ценности Америки, «потому что в непрекращающейся борьбе между демократией и тиранией я знаю, на чьей стороне я нахожусь, и где место США».
Обещания противостоять автократам и твердо стоять на стороне Украины и союзников по НАТО контрастируют с позицией Трампа, который более двусмысленно высказывается на этот счет, считает Nikkei Asia.
Обращаясь к спорной теме Израиля и сектора Газа, Харрис сказала, что всегда будет гарантировать Израилю возможность защитить себя. В то же время «то, что произошло в Газе за последние 10 месяцев, разрушительно», продолжила она, имея в виду войну Израиля по уничтожению ХАМАС, в результате которой, по данным Министерства здравоохранения Газы, погибло более 40 000 человек.
По словам Харрис, они с Байденом работают над прекращением войны, чтобы «Израиль был в безопасности, заложников освободили, страдания в секторе Газа прекратились, а палестинский народ мог бы реализовать свое право на достоинство, безопасность, свободу и самоопределение».
Один из европейских послов сказал агентству Nikkei Asia, что речь Харрис «определенно была более инициативной и решительной, чем ожидалось, я был удивлен вниманием, уделенным вопросам внешней политики». Другой посол охарактеризовал речь Харрис как «более ястребиную, чем ожидалось».
Прокомментировал речь своего оппонента и Дональд Трамп: «Она не упомянула Китай… она не упомянула, по сути, Россию и Украину, она не упомянула важные темы дня, которые разрушают нашу страну».
Марина Светлова