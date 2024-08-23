Nikkei Asia: Америка, а не Китай победит в XXI веке — Харрис

«Я не буду подлизываться к таким тиранам и диктаторам, как Ким Чен Ын, которые болеют за Трампа, — сказала Харрис, имея в виду своего оппонента. — Потому что они знают, что им (Трампом) легко манипулировать с помощью лести и одолжений. Они знают, что Трамп не будет привлекать автократов к ответственности, потому что он сам хочет быть автократом».