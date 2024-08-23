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Моди заявил о готовности Индии внести вклад в завершение конфликта на Украине

Премьер-министр Индии Нарендра Моди во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским сказал, что достичь урегулирования российско-украинского конфликта возможно только путем диалога и дипломатии. Он добавил, что Индия готова поддержать любые усилия по достижению мира.

Источник: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

«Путь к разрешению можно найти только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени … Я хочу заверить вас, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира. Если я смогу сыграть в этом какую-либо роль лично, я это сделаю, хочу заверить вас как друг», — сказал Моди на встрече с Владимиром Зеленским (цитата по Reuters).

Поездка Нарендры Моди в Киев стала первым визитом премьер-министра Индии на Украину с момента ее образования. 8 августа Моди с официальным визитом посещал Москву, где провел переговоры с Владимиром Путиным. Bloomberg писало, что премьер Индии согласился передавать послания между президентами России и Украины.