Моди заявил о готовности Индии внести вклад в завершение конфликта на Украине

«Путь к разрешению можно найти только через диалог и дипломатию. И мы должны двигаться в этом направлении, не теряя времени … Я хочу заверить вас, что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира. Если я смогу сыграть в этом какую-либо роль лично, я это сделаю, хочу заверить вас как друг», — сказал Моди на встрече с Владимиром Зеленским (цитата по Reuters).