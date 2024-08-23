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В интервью The Financial Times Вагенкнехт заявила, что тот факт, что Берлин не хочет продолжать наращивать поставки вооружения Украине, был «результатом наших высоких рейтингов в опросах общественного мнения».
На прошлой неделе министр финансов ФРГ Кристиан Линднер уведомил членов правительства, что наложит вето на любые новые запросы о помощи Киеву. Однако канцлер Олаф Шольц во вторник опроверг информацию о том, что Берлин отказывается помогать Украине, и заявил, что в следующем году Германия пожертвует Киеву 4 млрд евро — больше, чем любая другая европейская страна.
«Мы уже оказываем влияние, хотя мы даже не у власти, — сказала она о своей партии “Союз Сары Вагенкнехт” (ССВ). — Наши рейтинги одобрения влияют на общенациональные дебаты», приводит слова Вагенкнехт FT.
Опрос, проведенный Forsa во вторник, показал, что ССВ набирает 13% в Саксонии и 18% в Тюрингии — выдающееся достижение для партии, которой нет и года. Социал-демократы Шольца набирают всего 6−7%. В обеих землях выборы состоятся 1 сентября.
Особенно остро эта тема встала для правоцентристского Христианско-демократического союза (ХДС), который до сих пор был непоколебим в своей поддержке Киева и часто критиковал правительство Шольца за недостаточную помощь Украине.
Лидер ХЛС Фридрих Мерц изначально исключил любую коалицию с ССВ, назвав Вагенкнехт «правым экстремистом по одним вопросам и левым — по другим». Но позже он пошел на попятную, признав, что местные отделения ХДС могут самостоятельно решать, объединяться ли им с партией Вагенкнехт.
В свою очередь лидер «Союз Сары Вагенкнехт» выдвинула ряд жестких условий для любой коалиции. Она заявила, что ССВ не будет объединяться ни с одной партией, которая поддерживает план Шольца по размещению американских ракет средней дальности в Германии с 2026 года. Кроме того, она сказала, что ССВ присоединится только к тому правительству, которое открыто поддержит дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине.
По словам Вагенкнехт, она лишь отражает пожелания избирателей, пишет FT.
Люди на востоке (Германии) хотят изменений во внешней политике — они боятся быть втянутыми в масштабную европейскую войну.
Она также утверждает, что большинство немцев, живущих на востоке страны, отвергли план США по размещению ракет в Германии. Недавний опрос Forsa показал, что около двух третей респондентов в Восточной Германии выступают против развертывания вооружения, тогда как на общенациональном уровне против плана Шольца выступает 49%.
Хотя в Берлине «ощетинились» на требования Вагенкнехт, некоторые на востоке Германии поддержали ее риторику. Михаэль Кречмер, премьер-министр Саксонии от ХДС, тоже решительно высказался против поставок оружия Киеву.
В Тюрингии Марио Фойгт из ХДС подчеркнул приверженность своей партии поддержке Украины, но присоединился к призыву наращивать дипломатические усилия для прекращения боевых действий. Согласно FT, он настоятельно призывает федеральное правительство «сделать больше в этом отношении». «Германия всегда была сторонником мира и дипломатии, но в настоящее время мало что из этого реализуется», — посетовал он.
Лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» считает, что конфликт начался только потому, что Россия бы «не согласилась на превращение Украины в американский военный форпост».
Вагенкнехт уверена, что ее партия изменила немецкую политику к лучшему.
Марина Светлова