The Financial Times: Сара Вагенкнехт ставит себе в заслугу ограничение помощи Украине

В свою очередь лидер «Союз Сары Вагенкнехт» выдвинула ряд жестких условий для любой коалиции. Она заявила, что ССВ не будет объединяться ни с одной партией, которая поддерживает план Шольца по размещению американских ракет средней дальности в Германии с 2026 года. Кроме того, она сказала, что ССВ присоединится только к тому правительству, которое открыто поддержит дипломатические усилия по прекращению конфликта на Украине.