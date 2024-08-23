Аксенов назвал способ удешевить ремонт дорог в селах Крыма в 10 раз

Глава Крыма назвал такой способ хорошим вариантом для сельских дорог. По его словам, при этом затраты на их ремонт существенно снижается. Сейчас стоимость асфальтирования одного километра дороги составляет 27 млн рублей. Если же использовать битумные эмульсии, то цена падает до 2,5 млн рублей.