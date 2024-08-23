Аксенов назвал способ удешевить ремонт дорог в селах Крыма в 10 раз

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал способ удешевить ремонт дорог в селах республики в 10 раз. Об этом руководитель региона написал в своем Telegram-канале.
«В селе Совхозном Симферопольского района осмотрел участок дороги, на котором при ремонте применили технологию смешения инертных материалов и битумной эмульсии», — написал Аксенов.
Глава Крыма назвал такой способ хорошим вариантом для сельских дорог. По его словам, при этом затраты на их ремонт существенно снижается. Сейчас стоимость асфальтирования одного километра дороги составляет 27 млн рублей. Если же использовать битумные эмульсии, то цена падает до 2,5 млн рублей.
«До 1 сентября будет составлен план-график ремонта сельских дорог по данной технологии», — заключил глава Крыма.