Тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

Он добавил, что во время тестирования удалось еще раз убедиться в корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов: было протестировано онлайн-голосование, работа на участках, терминалы электронного голосования. Также горожанам напомнили, что у них есть возможность голосовать и при помощи бумажных бюллетеней.