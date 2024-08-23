Тестовое голосование перед выборами в МГД прошло успешно

«Тестовое голосование в Москве прошло успешно. Для нас, как для Общественного штаба по наблюдению за выборами, главный успех — это отсутствие жалоб, отсутствие звонков. Все, кто принял участие в тесте, смогли это сделать, сделали разными способами. Большинство проголосовало, конечно, онлайн, я — среди них», — сказал Ковалев.
Он добавил, что во время тестирования удалось еще раз убедиться в корректности работы всех систем, задействованных в проведении выборов: было протестировано онлайн-голосование, работа на участках, терминалы электронного голосования. Также горожанам напомнили, что у них есть возможность голосовать и при помощи бумажных бюллетеней.
Ковалев поблагодарил всех, кто нашел время и принял участие в тестовом голосовании.
Ранее Агентство «Москва» сообщало о том, что в столице завершилось тестирование всех способов голосования перед выборами депутатов в Мосгордуму и муниципальных депутатов в ТиНАО и Куркино. Оно прошло в штатном режиме. Почти 650 тыс. москвичей проголосовали в тестовом режиме электронно.