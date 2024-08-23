Мединский в Калининграде впервые представил обновлённый учебник истории

В Калининграде помощник президента и председатель российского военно-исторического общества Владимир Мединский впервые представил обновлённый учебник истории для профессиональных образовательных организаций. Презентация прошла во время открытия выставки «Царские дни» в БФУ им. И. Канта в пятницу, 23 августа.
Мединский напомнил, что в прошлом году вышла новая версия единого учебника истории для 10 и 11 классов. «Продолжение этой линейки» — пособие для СПО — поступит в образовательные учреждения 1 сентября. По словам политика, в новых книгах изменился подход, в частности, к изучению Первой мировой войны.
«Что о ней писали в советских учебниках истории? Я напомню, что после 1917 года преподавание истории было прекращено. Считалось, что предмет этот не нужен. Он был заменён предметом, несколько напоминающим обществознание с “картинками из прошлого”.
Постепенно пришло сознание, что нормального гражданина советского воспитать без знания истории невозможно, и в 1934 году преподавание истории вернулось в школы", — напомнил Мединский.
По его словам, в советские времена Первая мировая рассматривалась не как интернациональная, а как империалистическая война, как конфликт между двумя странами-угнетателями. Сейчас этот вопрос «является предметом дискуссии».
Наиболее правильно было бы назвать [Первую мировую войну] просто «забытой». Войной, в которой забыли и события, и участников, и героев этой войны", — заявил Мединский.
Помощник президента отметил, что в изучении Первой мировой войны после распада СССР ничего принципиально не изменилось: «Учебников была масса, в кое-каких произошёл такой перекос в сторону “России, которую мы потеряли”».
Снова за изучение войны взялись перед её столетним юбилеем. Тогда в России начали появляться памятники, посвящённые погибшим воинам. Мединский отметил, что монумент «Штыковая атака», который открыли в Гусеве 24 августа 2014 года, стал первым в России.
«Мы начали изучать это наследие грандиозных по масштабу и трагических по последствиям событий. Конечно, это не могло не найти уточнённое отражение в школьных учебниках истории», — пояснил Мединский.
В новом пособии авторы постарались уйти от темы «России, которую мы потеряли» и не ограничиваться перечислением ключевых событий. Последняя версия учебника рассказывает о благотворительности дома Романовых и подвигах обычных людей. В книгу вошли биографии «забытых» героев: например, Риммы Ивановой — единственной в Российской империи женщины, которую наградили военным орденом Святого Георгия.
После жалоб Северного Кавказа в России планировали переписать учебник по истории, в котором «искажается правда о репрессиях».