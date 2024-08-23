Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с главой Богатовского района

Михаил Чернов на своем посту находится менее двух месяцев. На встрече с главой региона он обозначил приоритетные направления в своей работе. Среди первоочередных задач, которые перед собой ставит Михаил Чернов, подготовка к отопительному сезону, строительство дорог и решение вопросов, волнующих жителей района. Вместе с тем, по информации главы муниципального образования, по многим из них необходима помощь регионального правительства.