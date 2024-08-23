Главе управления Минстроя Самарской области предъявили обвинение во взятке

Руководителю управления предоставления государственных услуг в сфере градостроительства Министерства строительства Самарской области предъявлено обвинение в получении взятки.
Уголовное дело на высокопоставленную чиновницу было заведено по материалам регионального УФСБ.
По версии следствия, с 2023 года по 2024 год чиновница через посредников получила от представителя коммерческой организации 100 тысяч рублей за выдачу разрешения на строительство производственных зданий в индустриальном парке Самарской области.
По ходатайству следователя чиновница отправлена под домашний арест. Ведется расследование, сообщили в СУ СК России по Самарской области.