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Главе управления Минстроя Самарской области предъявили обвинение во взятке

Чиновница оправлена под домашний арест.

Руководителю управления предоставления государственных услуг в сфере градостроительства Министерства строительства Самарской области предъявлено обвинение в получении взятки.

Уголовное дело на высокопоставленную чиновницу было заведено по материалам регионального УФСБ.

По версии следствия, с 2023 года по 2024 год чиновница через посредников получила от представителя коммерческой организации 100 тысяч рублей за выдачу разрешения на строительство производственных зданий в индустриальном парке Самарской области.

По ходатайству следователя чиновница отправлена под домашний арест. Ведется расследование, сообщили в СУ СК России по Самарской области.