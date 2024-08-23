Мэр Геленджика раскритиковал работу оператора по вывозу ТБО

Глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram (18+) заявил, что региональный оператор по вывозу твёрдых бытовых отходов не справляется со своими обязанностями. Мэр курорта отметил, что администрация города в ручном режиме контролирует уборку мусора, сообщает ИА KrasnodarMedia.
Алексей Богодистов уточнил, что специалисты администрации ежедневно вынуждены контролировать передвижение мусороуборочных машин на территории курорта. Ежедневно из города вывозится более 365 тонн отходов.
Мэр Геленджика добавил, что контейнерные площадки для сбора мусора превращаются свалки. Чтобы очистить их от отходов, пришлось принудить регионального оператора привлечь дополнительные мусоровозы. В Дивноморском округе от мусора территории освобождают своими силами местные предприниматели. Роспотребнадзор готовит и направляет в суд иски от потребителей, недовольных качеством услуг по вывозу ТБО,
— Объективно, «ЭКО-Юг» не был готов к работе в летний курортный сезон на территории Геленджика. Блок ЖКХ уже сегодня прорабатывает модель на следующий год по изменению схемы работы регоператора на территории Геленджика, -написал в Telegram Богодистов.
Глава курорта подчеркнул, что жители города не должны терпеть завалы мусора из-за того, что региональный оператор некачественно выполняет свои обязанности.