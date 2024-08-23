Мэр Геленджика раскритиковал работу оператора по вывозу ТБО

— Объективно, «ЭКО-Юг» не был готов к работе в летний курортный сезон на территории Геленджика. Блок ЖКХ уже сегодня прорабатывает модель на следующий год по изменению схемы работы регоператора на территории Геленджика, -написал в Telegram Богодистов.