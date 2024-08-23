Магнитогорский металлургический комбинат попал под новые санкции США

Вашингтон ввел санкции в отношении порядка 400 физических и юридических лиц из России и других государств.
Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой Минфина США.
Как утверждается в документе, ограничения вводятся в связи с предоставлением «товаров и услуг» для применения Россией в ходе СВО на Украине, а также «уклонения от санкций».
Среди юридических лиц под санкции попали, например, Норильский ГМК им. А. П. Завенягина, авиакомпания Air Bridge Cargo, «Евраз КГОК», «Евраз НТМК», ООО «Сжиженный природный газ Якутия», ММК, Novatek China.