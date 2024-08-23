Al Jazeera: сможет ли Индия стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной

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Индия, согласно Al Jazeera, остается редкой страной, которой удается поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Западом — главным сторонником Украины. Некоторые аналитики полагают, что Моди может сыграть свою роль в подталкивании двух сторон к мирным переговорам, другие сомневаются в этом.
Визит премьер-министра Моди может создать возможность для диалога и дипломатии. Это нелегкая задача, но мы должны попытаться ради мира.
По мнению аналитиков и действующих дипломатов, недавнее расширение театра военных действий представляет большую проблему для Моди и любых мирных усилий. В начале августа Украина вторглась в Курскую область, нарушив «хрупкую» границу с Россией, что изменило баланс военных действий между двумя странами, пишет издание. Президент России Владимир Путин пообещал дать твердый ответ. Президент Украины Владимир Зеленский, говорится в статье, рассчитывает использовать территориальные завоевания для обмена землями и пленными, а также для создания буферной зоны между воюющими соседями. Пока же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никакой возможности для каких-либо переговоров с Киевом.
Например, Индия изменила свои цепочки поставок и резко увеличила субсидированные закупки нефти из России, хотя обычно получала большую часть нефти с Ближнего Востока. За последние два года Москва стала закрывать 40% потребностей Индии в сырой нефти, тогда как до 24 февраля 2022 года Индия покупала у России всего 1% необходимой ей нефти. Теперь Россия, по данным издания, является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в то время как закупки из России помогли Нью-Дели сэкономить 10,5 млрд долларов.
Но аналитики отмечают, что у Индии нет ни полномочий, ни интереса, чтобы слишком сильно давить на какую-либо из конфликтующих сторон. Дерек Гроссман, старший аналитик по вопросам обороны в Rand Corporation, сказал: «Маловероятно, что Моди станет посредником в мирном урегулировании из-за сложности (этого процесса), а также из-за статуса Индии как периферийного игрока. И, возможно, самое главное потому, что у Индии нет никаких серьезных стимулов для этого».
Он отметил, что «давние стратегические отношения Индии с Россией и крепнущие связи с Западом» требуют от Нью-Дели осторожного балансирования, и «любой перегиб в переговорах в сторону той или иной стороны может подорвать эти партнерства».
При этом, как утверждает Тригунаят, Украина, несмотря на всю ее критику действий Индии, неоднократно просила Нью-Дели поспособствовать заключению мира. По мнению Тригунаята, результат любых усилий «будет зависеть от двух сторон (России и Украины), их доноров и от степени готовности вести переговоры и урегулировать конфликт». Под донорами дипломат имеет в виду Китай, который в значительной степени поддерживает Россию, и Запад, который выступает военным и экономическим покровителем Украины, поясняет издание.
Гулшан Сачдева, профессор в Школе международных исследований в Университете Джавахарлала Неру, считает, что этот визит, возможно, позволит Индии начать новые гуманитарные и восстановительные проекты на Украине. С начала конфликта Нью-Дели передал Киеву 16 контейнеров гуманитарной помощи на 2,5 млн долларов, уточняет издание.
Некоторые эксперты, пишет Al Jazeera, высказываются более прямолинейно. Внештатный научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне Кристофер Клэри считает, что «главным результатом визита является сам визит», хотя Индия «могла бы использовать эту поездку, чтобы подчеркнуть свое видение стратегической автономии».
Хариш Кхаре, индийский политический аналитик и бывший советник Манмохана Сингха (предшественника Моди), убежден, что поездка в Киев направлена на то, чтобы угодить Вашингтону.
Не следует ждать существенных результатов от этого визита. Он (Моди) едет туда, чтобы умиротворить своих западных друзей.
По мнению аналитиков, в пятницу в Киеве Моди ждет «хождение по канату».
Марина Светлова