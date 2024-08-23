Al Jazeera: сможет ли Индия стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной

Например, Индия изменила свои цепочки поставок и резко увеличила субсидированные закупки нефти из России, хотя обычно получала большую часть нефти с Ближнего Востока. За последние два года Москва стала закрывать 40% потребностей Индии в сырой нефти, тогда как до 24 февраля 2022 года Индия покупала у России всего 1% необходимой ей нефти. Теперь Россия, по данным издания, является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в то время как закупки из России помогли Нью-Дели сэкономить 10,5 млрд долларов.