Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Al Jazeera: сможет ли Индия стать посредником в установлении мира между Россией и Украиной

Премьер-министр Нарендра Моди в пятницу прибыл с однодневным визитом в Киев менее чем через два месяца после того, как он посетил Москву. Ни один премьер Индии не посещал Украину с момента распада Советского Союза. Какова цель этого визита и будет ли он успешен, рассказывается в статье в Al Jazeera.

Источник: Reuters

Данный материал основан на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции Новостей Mail

Индия, согласно Al Jazeera, остается редкой страной, которой удается поддерживать хорошие отношения как с Россией, так и с Западом — главным сторонником Украины. Некоторые аналитики полагают, что Моди может сыграть свою роль в подталкивании двух сторон к мирным переговорам, другие сомневаются в этом.

Визит премьер-министра Моди может создать возможность для диалога и дипломатии. Это нелегкая задача, но мы должны попытаться ради мира.

Анил Тригунаят
бывший индийский дипломат, стратегический аналитик

По мнению аналитиков и действующих дипломатов, недавнее расширение театра военных действий представляет большую проблему для Моди и любых мирных усилий. В начале августа Украина вторглась в Курскую область, нарушив «хрупкую» границу с Россией, что изменило баланс военных действий между двумя странами, пишет издание. Президент России Владимир Путин пообещал дать твердый ответ. Президент Украины Владимир Зеленский, говорится в статье, рассчитывает использовать территориальные завоевания для обмена землями и пленными, а также для создания буферной зоны между воюющими соседями. Пока же министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что нет никакой возможности для каких-либо переговоров с Киевом.

Между Индией и Россией существуют прочные исторические связи. Согласно Al Jazeera, Нью-Дели поддержала своего традиционного друга, когда США и их западные союзники ввели «клаустрофобные» санкции в отношении России.

Например, Индия изменила свои цепочки поставок и резко увеличила субсидированные закупки нефти из России, хотя обычно получала большую часть нефти с Ближнего Востока. За последние два года Москва стала закрывать 40% потребностей Индии в сырой нефти, тогда как до 24 февраля 2022 года Индия покупала у России всего 1% необходимой ей нефти. Теперь Россия, по данным издания, является крупнейшим поставщиком нефти в Индию, в то время как закупки из России помогли Нью-Дели сэкономить 10,5 млрд долларов.

Но аналитики отмечают, что у Индии нет ни полномочий, ни интереса, чтобы слишком сильно давить на какую-либо из конфликтующих сторон. Дерек Гроссман, старший аналитик по вопросам обороны в Rand Corporation, сказал: «Маловероятно, что Моди станет посредником в мирном урегулировании из-за сложности (этого процесса), а также из-за статуса Индии как периферийного игрока. И, возможно, самое главное потому, что у Индии нет никаких серьезных стимулов для этого».

Он отметил, что «давние стратегические отношения Индии с Россией и крепнущие связи с Западом» требуют от Нью-Дели осторожного балансирования, и «любой перегиб в переговорах в сторону той или иной стороны может подорвать эти партнерства».

При этом, как утверждает Тригунаят, Украина, несмотря на всю ее критику действий Индии, неоднократно просила Нью-Дели поспособствовать заключению мира. По мнению Тригунаята, результат любых усилий «будет зависеть от двух сторон (России и Украины), их доноров и от степени готовности вести переговоры и урегулировать конфликт». Под донорами дипломат имеет в виду Китай, который в значительной степени поддерживает Россию, и Запад, который выступает военным и экономическим покровителем Украины, поясняет издание.

Гулшан Сачдева, профессор в Школе международных исследований в Университете Джавахарлала Неру, считает, что этот визит, возможно, позволит Индии начать новые гуманитарные и восстановительные проекты на Украине. С начала конфликта Нью-Дели передал Киеву 16 контейнеров гуманитарной помощи на 2,5 млн долларов, уточняет издание.

Как напомнил Сачдева, Индия неоднократно давала понять, что, в отличие от Запада, она не поддерживает «стратегическое поражение» России. А министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар подчеркнул, что Нью-Дели рассматривает стабильность своих отношений с Россией как важную опору своей внешней политики.

Некоторые эксперты, пишет Al Jazeera, высказываются более прямолинейно. Внештатный научный сотрудник Центра Стимсона в Вашингтоне Кристофер Клэри считает, что «главным результатом визита является сам визит», хотя Индия «могла бы использовать эту поездку, чтобы подчеркнуть свое видение стратегической автономии».

Хариш Кхаре, индийский политический аналитик и бывший советник Манмохана Сингха (предшественника Моди), убежден, что поездка в Киев направлена на то, чтобы угодить Вашингтону.

Не следует ждать существенных результатов от этого визита. Он (Моди) едет туда, чтобы умиротворить своих западных друзей.

Хариш Кхаре
индийский политический аналитик, бывший советник Манмохана Сингха

По мнению аналитиков, в пятницу в Киеве Моди ждет «хождение по канату».

Марина Светлова

дипломатия