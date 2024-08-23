Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры в Киеве

Так, в центре внимания оказались растущие связи Индии и России в сфере энергетики. В Киеве не рады тому, что Дели с 2022 года более чем в 30 раз нарастил закупки нефти у РФ. Если в 2021 году доля российских поставок нефти в индийском энергетическом импорте составляла всего 3%, то в 2023-м она в среднем превышала 38% (см. «Ъ» от 13 февраля). По данным агентства Reuters, в июле Индия и вовсе стала крупнейшим импортером российской нефти, опередив Китай.