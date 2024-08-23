Премьер-министр Индии Нарендра Моди провел переговоры в Киеве

Нарендра Моди прибыл с историческим, как он сам его назвал, визитом в Киев на поезде из Варшавы. Дорога из польской столицы в украинскую заняла больше десяти часов, а сам визит — менее семи.
Рабочую программу индийский премьер начал с посещения памятника Махатме Ганди — постамент открыли в 2020 году в честь праздновавшегося годом ранее 150-летия политика и идеолога философии ненасилия. Возлагая цветы к памятнику великому соотечественнику, премьер подчеркнул актуальность вечного послания Ганди о мире.
«Мы держались в стороне… с глубокой убежденностью. Это не значит, что мы были равнодушны. Мы не были нейтральными с первого дня, мы заняли сторону: мы твердо стоим за мир», — заявил Нарендра Моди на пресс-конференции после переговоров с украинским лидером.
Индия не вводила санкции против РФ, а также не поддержала резолюции Генассамблеи ООН с осуждением России. При этом Дели выступает за прекращение боевых действий.
На встрече с Владимиром Зеленским Нарендра Моди призвал Москву и Киев «сесть вместе и найти способы выхода из этого кризиса». «Я хочу заверить вас (президента Зеленского.— “Ъ”), что Индия готова играть активную роль в любых усилиях по достижению мира. Если я могу лично внести свой вклад, я хотел бы это сделать», — подчеркнул премьер Индии.
Позднее глава индийского МИДа Субраманиям Джайшанкар рассказал, что большая часть дискуссий двух лидеров касалась поисков мирного решения конфликта. По словам министра, Нарендра Моди заявил Владимиру Зеленскому, что «решение будет найдено не на поле боя». А затем господин Моди еще раз повторил эту мысль на своей странице в соцсети X, написав: «Мирное урегулирование конфликта — лучший вариант для человечества».
Субраманиям Джайшанкар отдельно отметил, что Нарендра Моди рассказал Владимиру Зеленскому о своих беседах с президентом РФ Владимиром Путиным — индийский премьер посещал Москву
В свою очередь, украинский лидер попросил господина Моди обеспечить постоянное участие Дели в глобальном «саммите мира». Первое подобное мероприятие прошло
Россию на встречу не пригласили. Глава МИД РФ Сергей Лавров называл мероприятие «междусобойчиком». Индия от участия в саммите не отказалась — страну представлял Паван Капур, секретарь западного отдела МИДа страны (до мая господин Капур был послом Индии в Москве). Однако дипломат не стал подписывать итоговое коммюнике, настаивая на том, что только варианты, приемлемые для обеих сторон, могут привести к прочному миру.
Примечательно, что в МИД Украины визит Нарендры Моди представили как «большой дипломатический прорыв» для Киева, который стремится привлечь на свою сторону нейтральные страны Глобального Юга. При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не стремится сделать Индию посредником на потенциальных переговорах с Москвой. В Нью-Дели, к слову, и сами не выражали такого желания, однако дали понять, что готовы передавать сообщения между Украиной и Россией, если такой запрос возникнет.
На пятничных переговорах обсуждались и экономические вопросы, но и они — напрямую или косвенно — затрагивали конфликт Москвы и Киева.
Так, в центре внимания оказались растущие связи Индии и России в сфере энергетики. В Киеве не рады тому, что Дели с 2022 года более чем в 30 раз нарастил закупки нефти у РФ. Если в 2021 году доля российских поставок нефти в индийском энергетическом импорте составляла всего 3%, то в 2023-м она в среднем превышала 38% (см. «Ъ» от 13 февраля). По данным агентства Reuters, в июле Индия и вовсе стала крупнейшим импортером российской нефти, опередив Китай.
Как рассказал Субраманиям Джайшанкар, украинская сторона подняла вопрос о закупках Индией российских энергоносителей. Никаких подробностей министр не привел. Однако вряд ли эта беседа стала чем-то большим, чем просто обмен мнениями.