Байден в разговоре с Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи

По словам Байдена, Киев получит ракеты ПВО для защиты критической инфраструктуры, средства борьбы с дронами, противотанковые ракеты, боеприпасы, а также мобильные ракетные системы. Американский лидер также напомнил о новых санкциях против России, которые Вашингтон ввел сегодня в отношении почти 400 юридических и физических лиц.