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Кеннеди-младший объявил о приостановке своей президентской кампании

Роберт Кеннеди-младший заявил, что решил приостановить свое участие в выборах президента США и выразил поддержку кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу. Он подчеркнул, что речь идет о приостановке, а не о выходе из гонки. Господин Кеннеди-младший планировал баллотироваться в качестве независимого кандидата.

Источник: Reuters

«Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе на выборах. Примерно в десяти колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней», — сказал политик, выступая перед своими сторонниками в Аризоне. Трансляция выступления велась в X.

Роберт Кеннеди-младший отметил, что не верит в реалистичность своей победы на выборах с учетом «безжалостной, систематической цензуры и контроля за СМИ» со стороны Демократической партии. «Я хочу, чтобы все знали, что я не прекращаю свою кампанию. Я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю», — подчеркнул он.

О том, что Роберт Кеннеди-младший объявит о своей поддержке Дональда Трампа, 22 августа написали разу несколько американских СМИ, в числе которых CNN, The New York Times и CNBC. Решение, по информации источников СМИ, было принято после переговоров с кандидатом от республиканцев. Сегодня, 23 августа, стало известно, что господин Кеннеди-младший подал документы о выходе из президентской гонки в штате Аризона.

Выборы президента США пройдут 5 ноября. Согласно последним опросам, рейтинг Роберта Кеннеди-младшего составлял около 5%. Готовность проголосовать за Дональда Трампа выразили 43% опрошенных американцев. Кандидата от Демократической партии Камалу Харрис поддержали 47% респондентов.

Трамп Дональд