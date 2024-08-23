Кеннеди-младший объявил о приостановке своей президентской кампании

«Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе на выборах. Примерно в десяти колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней», — сказал политик, выступая перед своими сторонниками в Аризоне. Трансляция выступления велась в X.