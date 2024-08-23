Кеннеди-младший объявил о приостановке своей президентской кампании

«Я обещал американцам, что если я стану спойлером, я снимусь с выборов. Я не верю, что в этой системе у меня есть путь к победе на выборах. Примерно в десяти колеблющихся штатах, где мое присутствие будет спойлером, я уберу свое имя из бюллетеней», — сказал политик, выступая перед своими сторонниками в Аризоне. Трансляция выступления велась в X.
Роберт Кеннеди-младший отметил, что не верит в реалистичность своей победы на выборах с учетом «безжалостной, систематической цензуры и контроля за СМИ» со стороны Демократической партии. «Я хочу, чтобы все знали, что я не прекращаю свою кампанию. Я просто приостанавливаю ее, а не заканчиваю», — подчеркнул он.
О том, что Роберт Кеннеди-младший объявит о своей поддержке Дональда Трампа, 22 августа написали разу несколько американских СМИ, в числе которых CNN, The New York Times и CNBC. Решение, по информации источников СМИ, было принято после переговоров с кандидатом от республиканцев. Сегодня, 23 августа, стало известно, что господин Кеннеди-младший подал документы о выходе из президентской гонки в штате Аризона.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Согласно последним опросам, рейтинг Роберта Кеннеди-младшего составлял около 5%. Готовность проголосовать за Дональда Трампа выразили 43% опрошенных американцев. Кандидата от Демократической партии Камалу Харрис поддержали 47% респондентов.