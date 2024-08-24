Русскоязычное общество в Финляндии потребовало назвать условия открытия границы

«Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены. Кроме того, мы просим предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении», — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте организации.