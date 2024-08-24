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Русскоязычное общество в Финляндии потребовало назвать условия открытия границы

ХЕЛЬСИНКИ, 23 августа. /ТАСС/. Общество русскоязычных жителей (Aleksanterinliitto) обратилось к МВД Финляндии с запросом конкретной информации по открытию границы с Россией.

Источник: РИА "Новости"

«Мы требуем озвучить точные критерии для открытия границы, а также источник данных, по которым эти критерии будут определены. Кроме того, мы просим предоставить план подготовки государственных структур к практическому применению закона о выдворении», — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте организации.

Ранее эта же организация сообщала о жалобе в Еврокомиссию, петиции в Европарламент, подготовке иска в Европейский суд по правам человека в связи с закрытием КПП на границе с Россией.

Правительство Финляндии с ноября 2023 года закрыло автотранспортные пропускные пункты на границе с РФ, мотивировав это неконтролируемым потоком беженцев из третьих стран. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Финляндии о закрытии погранпереходов создает новые разделительные линии в Европе, ответ Москвы на эти действия будет прорабатываться в межведомственном формате.