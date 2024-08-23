В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ. Такую инициативу внесем на следующей неделе», — сообщила Авксентьева в Telegram-канале.
По ее словам, сейчас установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ.
Парламентарий отметила, что бороться с проявлениями исламского радикализма без того, чтобы навести порядок в миграционной политике, невозможно.
«Надо пересмотреть законодательство — а именно Жилищный кодекс — относительно создания так называемых “молельных домов”. Суть проста — сегодня организовать религиозную ячейку (названия могут быть разными — молельный дом, религиозный центр) можно фактически без согласований, в любом месте вплоть до квартиры. Эту тему уже поднимал в начале года СПЧ — но дело не сдвинулось», — добавила Авксентьева.
Она отметила, что на эту тему будет подготовлен депутатский запрос.