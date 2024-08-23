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В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. На следующей неделе в Госдуму внесут инициативу о выдворении из РФ всех мигрантов с судимостью, сообщила зампред комитета ГД по госстроительству и законодательству Сардана Авксентьева («Новые люди»).

Источник: © РИА Новости

«Считаю, что абсолютно все мигранты, имеющие судимость, в том числе, снятую или погашенную, должны быть выдворены из страны без права на въезд и лишены РВП и ВНЖ. Такую инициативу внесем на следующей неделе», — сообщила Авксентьева в Telegram-канале.

По ее словам, сейчас установлен запрет на въезд иностранным гражданам и лицам без гражданства с неснятой или непогашенной судимостью за умышленное преступление, однако по истечении срока погашения такие граждане сразу могут въехать в РФ.

Парламентарий отметила, что бороться с проявлениями исламского радикализма без того, чтобы навести порядок в миграционной политике, невозможно.

«Надо пересмотреть законодательство — а именно Жилищный кодекс — относительно создания так называемых “молельных домов”. Суть проста — сегодня организовать религиозную ячейку (названия могут быть разными — молельный дом, религиозный центр) можно фактически без согласований, в любом месте вплоть до квартиры. Эту тему уже поднимал в начале года СПЧ — но дело не сдвинулось», — добавила Авксентьева.

Она отметила, что на эту тему будет подготовлен депутатский запрос.

Госдума