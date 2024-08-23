В Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью

«Надо пересмотреть законодательство — а именно Жилищный кодекс — относительно создания так называемых “молельных домов”. Суть проста — сегодня организовать религиозную ячейку (названия могут быть разными — молельный дом, религиозный центр) можно фактически без согласований, в любом месте вплоть до квартиры. Эту тему уже поднимал в начале года СПЧ — но дело не сдвинулось», — добавила Авксентьева.