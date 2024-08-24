Рассекречены архивы о планах Британии и Франции начать войну против СССР

К тому моменту советское руководство уже располагало планами германского нападения на Польшу. В случае ее разгрома армии вермахта вышли бы непосредственно на границу с Советским Союзом. То же самое произошло бы и в результате гитлеровской агрессии против стран Прибалтики, которые были слишком слабы, чтобы противостоять военной машине нацистов. В результате СССР оказывался один на один с Германией, а англичане и французы — в стороне (так же, как Лондон и Париж выступили фактически созерцателями вторжения Третьего рейха в Польшу 1 сентября 1939 года, считающегося началом Второй мировой войны).