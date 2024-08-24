Минфин США пригрозил странам санкциями за открытие филиалов российских банков

«Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают», — заявил Адейемо Financial Times. При этом предостережение касается не только российских банков, которые находятся в санкционных списках.
Замминистра считает, что «доминирование Запада в мировых финансах» привело к тому, что большинство крупных банков «сдались под давлением». По его мнению, они больше сотрудничают с Великобританией, США и Евросоюзом, чем с Россией и не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту и иене.