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Минфин США пригрозил странам санкциями за открытие филиалов российских банков

США намерены преследовать страны, которые позволяют российским банкам открывать филиалы на их территориях, заявил заместитель министра финансов Уолли Адейемо. По его мнению, такие дочерние структуры будут использоваться для обхода западных ограничений.

Источник: Reuters

«Мы будем преследовать не только филиал, который они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, которые с ними сотрудничают», — заявил Адейемо Financial Times. При этом предостережение касается не только российских банков, которые находятся в санкционных списках.

Замминистра считает, что «доминирование Запада в мировых финансах» привело к тому, что большинство крупных банков «сдались под давлением». По его мнению, они больше сотрудничают с Великобританией, США и Евросоюзом, чем с Россией и не хотят терять доступ к доллару, евро, фунту и иене.

США накануне, 23 августа, ввели санкции в отношении почти 400 лиц и компаний, включая структуры «Норникеля», Evraz, «Мечела», а также суда, вероятно, связанные с поставками СПГ НОВАТЭКа. По мнению управления Минфина страны (OFAC), ранее установленные ограничения России удается обходить.

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